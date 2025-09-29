PSG : Le successeur d’Ousmane Dembélé est connu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé a triomphé au Ballon d'Or, devançant largement Lamine Yamal, son principal concurrent. À 18 ans, le prodige du FC Barcelone se distingue tout de même en tant que meilleur jeune joueur pour la deuxième année consécutive et occupe donc la place de dauphin dans le classement final, avant un éventuel sacre ?

Finalement, il n’y a pas eu match entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Lundi, l’attaquant du PSG a remporté le Ballon d’Or avec 231 points d’avance sur le crack du FC Barcelone, présenté comme son principal concurrent. « Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour arriver au sommet, a réagi l’Espagnol, bon joueur sur ses réseaux sociaux. Heureux pour le 2e trophée Kopa et félicitations à Ousmane Dembélé pour son prix et sa belle saison ». A 18 ans, Lamine Yamal a effectivement été meilleur jeune de l'année pour la deuxième année consécutive. 8e du Ballon d’Or en 2024, il est cette fois-ci dauphin. En attendant le sacre ?

« A 18 ans, Lamine Yamal termine deuxième du Ballon d'Or... Qui peut en dire autant ? » Lamine Yamal aura l’occasion de s’illustrer avec le FC Barcelone cette saison, mais également sous le maillot de la Roja puisque la Coupe du monde a lieu l’été prochain en Amérique. Ce qui aura évidemment son importance. Pour Iñigo Martinez, son ancien coéquipier chez les Blaugrana, le Ballon d’Or n’est qu’une question de temps. « Je savais que Dembélé avait plus de chances, mais voilà, à 18 ans, il termine deuxième du Ballon d'Or... Qui peut en dire autant ? », s’interroge le défenseur de 34 ans dans des propos rapportés par Marca.