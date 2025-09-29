Laure Boulleau, son gros coup de gueule en direct !

Axel Cornic

Après une saison magnifique avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025, devenant le sixième Français a remporter ce trophée après Karim Benzema ou encore Zinedine Zidane. Mais les débats n’ont pas manqué autour de la cérémonie qui s’est tenue le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet.

A l’étranger beaucoup misaient sur Lamine Yamal, mais le Ballon d’Or est allé à un Français. Ousmane Dembélé est l’homme du moment et son visage s’affiche partout. Il faut dire que rarement un Ballon d’Or n’aura autant fait l’unanimité, grâce notamment à une saison magnifique avec le PSG.

Les votes les plus fous du Ballon d’Or Pourtant, les surprises ne manquent pas depuis que France Football a dévoilé les nombreux votes pour ce Ballon d’Or 2025. Le journaliste géorgien Vakhtang Bzikadze a notamment placé Khvicha Kvaratskhelia devant Dembélé, alors qu’en Écosse c’est plutôt Scott McTominay qui est arrivé en tête.