PSG : La presse espagnole annonce un nouveau coup historique !

Pierrick Levallet

En marge de son déplacement à Barcelone en Ligue des champions, le PSG a pu faire le plein de confiance ce samedi. Le club de la capitale s’est imposé contre l’AJ Auxerre au Parc des Princes (2-0). Luis Enrique n’a d’ailleurs pas hésité à miser sur la jeunesse lors de cette rencontre, marquant ainsi un tournant historique à en croire la presse espagnole.

Ce mercredi, le PSG a rendez-vous sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. Le club de la capitale a donc fait le plein de confiance ce samedi en s’imposant au Parc des Princes contre l’AJ Auxerre (2-0). L’effectif parisien étant décimé par les blessures, Luis Enrique a décidé de miser sur la jeunesse afin de ménager certains cadres et compenser les absences.

Tournant historique au PSG avec son centre de formation ? Comme le rapporte MARCA, ce match a d’ailleurs marqué un tournant historique du côté du PSG. Les Rouge-et-Bleu ont fait jouer cinq joueurs issus de son centre de formation : Ibrahim Mbaye, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou. Ces deux derniers s’étaient entraînés avec le groupe professionnel tout au long de la semaine.