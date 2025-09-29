PSG : Luis Enrique revient à Barcelone, la surprise que personne n’attendait !

Axel Cornic

Depuis l’hiver dernier, Ousmane Dembélé est devenu le patron de l’attaque du Paris Saint-Germain, avec son replacement dans l’axe. Mais le Français est actuellement absent à cause d’une blessure et Luis Enrique ne semble pas vraiment avoir de doublure solide, avec Gonçalo Ramos qui ne semble clairement pas le convaincre.

La Ligue des Champions est de retour, avec une affiche de gala pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique vont en effet aller en Catalogne pour y affronter le FC Barcelone de Lamine Yamal, le grand adversaire d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025. D’ailleurs, un bon résultat pourrait déjà lancer la saison européenne des Parisiens.

Qui dans l’axe à la place de Dembélé ? Le problème, c’est que la star du PSG ne sera pas là. Blessé depuis plusieurs semaines, Dembélé ne retrouvera pas son ancien club ce mercredi. Son absence crée un trou béant en attaque, tant il a été essentiel dans les succès de la saison dernière. Mais son remplaçant n’est pas vraiment celui qu’on pouvait attendre.