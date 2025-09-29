Malédiction au PSG : C’est enfin terminé ?

Pierrick Levallet

À quelques heures du déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG a appris d’excellentes nouvelles. En effet, Luis Enrique pourrait être en mesure d’aligner son milieu de terrain au complet ce mercredi soir. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz pourraient postuler pour une place dans le onze pour le choc en Catalogne.

Frappé par une malédiction depuis la dernière trêve internationale, le PSG a vu son effectif peu à peu être décimé par les blessures. D’Ousmane Dembélé à Khvicha Kvaratskhelia en passant par Marquinhos, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Vitinha, les pépins physiques plus ou moins importants se sont enchaînés ces dernières semaines.

Vitinha présent contre le FC Barcelone ? Mais à quelques heures du déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions, Luis Enrique a appris d’excellentes nouvelles. Comme le rapporte Le Parisien, Vitinha pourrait très probablement être en mesure de tenir sa place ce mercredi soir. Sa sortie prématurée contre l’AJ Auxerre visait surtout à ne prendre aucun risque. Et le troisième du Ballon d’Or 2025 pourrait ne pas être le seul à faire son retour.