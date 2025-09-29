PSG : Dembélé quitte Paris et fait comme Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé qu’Ousmane Dembélé allait prendre la direction du Qatar afin de poursuivre sa convalescence à la clinique Aspetar, comme l’ont fait d’autres joueurs passés par la formation parisienne, à l’instar de Neymar. Un déplacement qui s’inscrit dans le protocole de collaboration entre le club et l’hôpital, situé à Doha.

Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé doit prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition. Quelques jours après sa victoire au Ballon d’Or, le numéro 10 a été mis à l’honneur samedi, au Parc des Princes, dans la foulée du succès de ses coéquipiers contre Auxerre. Le lendemain, le PSG a annoncé que son joueur allait prendre la direction du Qatar.

Pourquoi Dembélé va au Qatar Il a en effet été décidé qu’Ousmane Dembélé allait se rendre à la clinique Aspetar au Qatar en début de semaine « dans le cadre de son processus de rééducation ». Comme l’explique RMC, ce déplacement n'est pas lié à un souci dans le processus de reprise du joueur, mais plutôt à une habitude prise par le PSG. Le Parisien ajoute qu’une collaboration existe entre le club et l’hôpital, permettant ainsi aux joueurs de se soigner au Qatar.