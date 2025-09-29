PSG : Dembélé quitte Paris et fait comme Neymar !

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé qu’Ousmane Dembélé allait prendre la direction du Qatar afin de poursuivre sa convalescence à la clinique Aspetar, comme l’ont fait d’autres joueurs passés par la formation parisienne, à l’instar de Neymar. Un déplacement qui s’inscrit dans le protocole de collaboration entre le club et l’hôpital, situé à Doha.
Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé doit prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition. Quelques jours après sa victoire au Ballon d’Or, le numéro 10 a été mis à l’honneur samedi, au Parc des Princes, dans la foulée du succès de ses coéquipiers contre Auxerre. Le lendemain, le PSG a annoncé que son joueur allait prendre la direction du Qatar.
Pourquoi Dembélé va au Qatar
Il a en effet été décidé qu’Ousmane Dembélé allait se rendre à la clinique Aspetar au Qatar en début de semaine « dans le cadre de son processus de rééducation ». Comme l’explique RMC, ce déplacement n'est pas lié à un souci dans le processus de reprise du joueur, mais plutôt à une habitude prise par le PSG. Le Parisien ajoute qu’une collaboration existe entre le club et l’hôpital, permettant ainsi aux joueurs de se soigner au Qatar.
Neymar y est passé
Le Parisien le rappelle d’ailleurs, tous les blessés sérieux du PSG, à partir de cinq semaines d’absence environ, sont passés à un moment donné de leur convalescence au Qatar pour profiter des infrastructures de pointe de l’établissement. C’est le cas ces dernières années de Neymar, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ou Gabriel Moscardo.