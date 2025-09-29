Bertrand Latour victime d’une tromperie !

Pendant l’été, en parallèle de son mercato estival, l’OM a diffusé un documentaire révélant certaines coulisses de sa saison. En direct du plateau du Canal Football Club, le journaliste et consultant Bertrand Latour a confié avoir visionné ce dernier. Latour a été déçu surtout par le manque de personnalité de Roberto De Zerbi.
Auteur de deux très bons matchs contre le PSG et Strasbourg, l’OM a-t-il enfin fait décoller sa saison ? Le club phocéen a de grandes ambitions pour cet exercice 2025-2026, même si de son côté, Bertrand Latour lui, a toujours un problème avec Roberto De Zerbi.
Latour déçu de l’OM ?
« J’ai regardé le documentaire qu’a fait l’OM diffusé cet été, si j’étais joueur de l’OM, si tous les trois jours on essaye de me faire grimper au rideau en disant qu’il faut démonter tout le monde, ‘nous sommes l’OM’… », a ainsi confié le journaliste au Canal Football Club.
« J’aimerais bien voir du beau de temps en temps »
« Ce que j’aimerais, au-delà de la personnalité de De Zerbi, c’est que parfois dans le jeu, on voit ce qu’on nous promet ou nous promettait. J’aimerais bien le voir. Les résultats il les a, j’aimerais bien que dans le jeu ce soit aussi accompli. La patte De Zerbi, je ne la vois pas toujours. Après il peut gueuler, faire ce qu’il veut, insulter la terre entière, mais j’aimerais bien voir du beau de temps en temps », conclut Bertrand Latour.