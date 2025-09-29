Bertrand Latour victime d’une tromperie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant l’été, en parallèle de son mercato estival, l’OM a diffusé un documentaire révélant certaines coulisses de sa saison. En direct du plateau du Canal Football Club, le journaliste et consultant Bertrand Latour a confié avoir visionné ce dernier. Latour a été déçu surtout par le manque de personnalité de Roberto De Zerbi.

Auteur de deux très bons matchs contre le PSG et Strasbourg, l’OM a-t-il enfin fait décoller sa saison ? Le club phocéen a de grandes ambitions pour cet exercice 2025-2026, même si de son côté, Bertrand Latour lui, a toujours un problème avec Roberto De Zerbi.

Latour déçu de l’OM ? « J’ai regardé le documentaire qu’a fait l’OM diffusé cet été, si j’étais joueur de l’OM, si tous les trois jours on essaye de me faire grimper au rideau en disant qu’il faut démonter tout le monde, ‘nous sommes l’OM’… », a ainsi confié le journaliste au Canal Football Club.