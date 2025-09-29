Pep Guardiola : Transfert XXL, il le rend dingue avec l’alcool !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2021, Manchester City réalisait l’un des plus gros transferts de l’histoire de la Premier League avec l’achat de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa. Au cours de son passage chez les Citizens, son hygiène de vie, sa consommation d’alcool, ainsi que son appétence pour la fête lui ont été reprochés. Prêté à Everton, le joueur de 30 ans a évoqué le sujet sans détour.

Au cours de sa carrière d’entraîneur, Pep Guardiola a eu des joueurs compliqués à gérer. Jack Grealish fait certainement partie d’entre eux. Lors de la célébration du triplé Championnat-Coupe d’Europe-Coupe d’Angleterre en 2023, le maestro formé à Aston Villa apparaissait avec une bière à la main. Retrouvé ivre mort en vacances, l’international Anglais a toujours eu cette réputation de fêtard.

« Je veux pouvoir vivre ma vie et m’amuser » Prêté à Everton afin de retrouver du temps de jeu, Jack Grealish a évoqué ce sujet dans un entretien accordé à Sky Sports. « Les gens disent : "Il aime sortir, il aime faire la fête", et c’est vrai. Je veux pouvoir vivre ma vie et m’amuser, mais évidemment, il y a un moment et un endroit pour ça », a ainsi confié le milieu offensif.