Panique au PSG, Luis Enrique change tout !

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG est beaucoup touché par les blessures et cela cultive une forme de psychose dans les rangs parisiens. Les joueurs ne veulent pas se blesser gravement, surtout avec la Coupe du monde à la fin de la saison. Alors que ce n’était pas le cas forcément par le passé, Luis Enrique et son staff sont à l’écoute des sensations de chacun et ne les forcent donc pas à jouer s’ils ne le sentent pas.

Samedi soir, Luis Enrique était loin d’aligner son équipe type contre l’AJ Auxerre. Le coach du PSG avait décidé de faire tourner et de donner sa chance à de nombreux jeunes. Un choix un peu forcé, car le club de la capitale est touché par une cascade de blessures dernièrement. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia sont actuellement à l’infirmerie.

Luis Enrique est à l’écoute des sensations des joueurs D’après les informations de L’Équipe, les joueurs du PSG auraient très peur de se blesser gravement, surtout avec la Coupe du monde à la fin de la saison. Les Parisiens font donc très attention, comme Vitinha par exemple, qui est sorti à la 36ème minute contre Auxerre, car il ressentait une simple gêne et il ne voulait pas forcer, sous peine d’une aggravation. Alors que ce n’était pas forcément le cas par le passé, Luis Enrique et son staff font confiance aux sensations des joueurs et ne les forcent pas à jouer s’ils ne se sentent pas au top physiquement.