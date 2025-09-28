PSG : Le rendez-vous au Qatar qui ne va rien arranger !

Alexis Brunet

Cette saison encore, le PSG va avoir le droit à un calendrier très chargé. Un grand danger pour le club de la capitale qui doit d’ailleurs faire sans plusieurs joueurs actuellement à cause des blessures. Pour ne rien arranger, les Parisiens devront en plus jouer la finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre prochain au Qatar. Un long voyage qui ne va pas faire du bien aux joueurs de Luis Enrique.

Le PSG est en train de payer le prix d’une dernière saison éreintante. Depuis quelques semaines, de nombreux Parisiens se blessent à tour de rôle, faute d’avoir enchaîné un trop grand nombre de matches et de ne pas avoir pris assez de vacances. Contre Auxerre, Luis Enrique était par exemple privé de Désiré Doué, Joao Neves, Ousmane Dembélé et Marquinhos, tous blessés.

Le PSG va jouer la finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar Malheureusement, le PSG ne peut pas faire grand-chose face aux calendriers surchargés et cela n’est pas près de s’arrêter. Cette saison encore le club de la capitale est engagé dans un grand nombre de compétitions et s’il va au bout à chaque fois cela pourrait avoir de lourdes conséquences. De plus, ce dimanche, le lieu de la finale de la Coupe Intercontinentale a été dévoilé. Les Parisiens se rendront au Qatar le 17 décembre prochain, ce qui fait un long voyage supplémentaire, pas l’idéal pour récupérer au mieux.