Malédiction au PSG, la chance sourit enfin à Luis Enrique !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, les blessures n’épargnent pas le PSG. Le club de la capitale a dû faire sans un grand nombre de cadres contre l’AJ Auxerre, mais de bonnes nouvelles pourraient tomber en vue du choc contre le FC Barcelone. En effet, Fabian Ruiz et Joao Neves ont de grandes chances de faire leur retour.

Samedi soir, la composition du PSG face à l’AJ Auxerre était très loin du onze type de Luis Enrique. Il faut dire que le coach parisien devait faire sans plusieurs cadres blessés et il a donc fait tourner, en donnant une chance à de nombreux jeunes. Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, mais également Warren Zaïre-Emery étaient par exemple titulaires.

Le PSG devrait pouvoir compter sur Ruiz et Neves contre le FC Barcelone Contre Auxerre, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz avaient pris place en tribune. D’après les informations du Parisien, si les trois premiers ne devraient pas être remis sur pied pour le déplacement à Barcelone, il y aurait toutefois de l’espoir pour les deux derniers. Reste à voir s’ils seront capables de démarrer la rencontre, mais cela dépendra des prochaines séances d’entraînement.