Surprise, Zidane file dans un autre pays !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Légende absolue du football mondial mais aussi de l’équipe de France, Zinédine Zidane a toujours embrassé ses origines algériennes également. Attendu à la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, le Ballon d’Or 1998 est attendu prochainement en Algérie accompagné de sa famille. Zidane devrait notamment assister à une rencontre des « Fennecs ».

Un véritable événement est attendu. Alors que Didier Deschamps, en poste depuis 2012, quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, son successeur semble déjà connu de tous. Véritable légende des Bleus, Zinédine Zidane devrait sauf énorme surprise prendre les rennes de la sélection tricolore d’ici quelques mois donc.

La famille Zidane va débarquer en Algérie En attendant, « Zizou » continue de passer du bon temps avec sa famille. Le natif de Marseille devrait prochainement effectuer un petit voyage en Algérie. Comme le révèle le média local El Haddaf TV, Ismaïl Zidane, le père de l’ancien joueur, va se rendre en Algérie d’ici peu accompagné de ses fils.