Karim Benzema, la «misère» avec une star du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien adversaire de Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1, Kevin Monnet-Paquet semble avoir gardé un souvenir assez traumatisant des deux anciens buteurs de l'OL et du PSG. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, il raconte à quel point ces deux stars lui ont mis la «misère» en championnat.

Formé au RC Lens et passé notamment par le FC Lorient et l'ASSE durant sa longue carrière en Ligue 1, Kevin Monnet-Paquet compte pas moins de 359 matchs parmi l'élite (33 buts, 25 passes décisives au total). Il a donc eu le temps de croiser un certain nombre de talents dans le championnat de France, et ce sont surtout deux anciennes gloires de l'OL et du PSG qui ont traumatisé Monnet-Paquet : Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic.

Benzema a marqué Monnet-Paquet Dans les colonnes de L'EQUIPE, il dévoile en quoi Benzema était l'un des joueurs les plus redoutables qu'il ait pu affronter en Ligue 1 : « Karim Benzema l'était déjà, à Lyon. Je me souviens de l'un de ses buts : dos au jeu, il réussit une talonnade sur Fabien Laurenti, accélère et marque contre Runje à Gerland », confie Monnet-Paquet, qui évoque ensuite l'ancienne star suédoise du PSG.