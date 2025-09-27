Zidane a tenu sa promesse, le cadeau inattendu !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Jimmy Gressier est devenu champion du monde du 10 000 mètres. Un exploit historique qui a impressionné bon nombre de gens, à commencer par Zinédine Zidane. L’ancienne star de l’équipe de France avait promis d’offrir un maillot dédicacé au coureur et il a tenu sa promesse comme l’a révélé Gressier sur Instagram.

Dernièrement, Jimmy Gressier était l’attraction côté français aux championnats du monde d’athlétisme de Tokyo. Le coureur a créé la sensation en remportant le titre mondial sur 10 000 mètres et en allant chercher une médaille de bronze sur 5 000 mètres. Des performances XXL qui lui ont valu un beau cadeau.

Zidane envoie un maillot dédicacé à Gressier Les performances de Jimmy Gressier ont impressionné de nombreux Français, à commencer par Zinédine Zidane. L’ancienne star de l’équipe de France avait promis d’envoyer un maillot dédicacé au coureur pour le féliciter et c’est chose faite. Gressier a dévoilé sur Instagram que Zizou lui avait envoyé un maillot du Real Madrid avec l’inscription : « Pour Jimmy Gressier. Amicalement ! Bravo champion ! »