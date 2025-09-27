Benzema : L'embrouille surréaliste avec une journaliste

Après une défaite contre Al-Nassr (0-2), Karim Benzema s'est montré peu réceptif à une demande de signature insolite en zone mixte. L'attaquant d'Al-Ittihad a sèchement répondu à une journaliste lui présentant une photo inspirée d'une tendance TikTok, manifestant son agacement face à la plaisanterie qui s’est transformée en moment de gène.
Karim Benzema a connu une soirée difficile ce vendredi. Pour ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo, évoluant à Al-Nassr, la star d’Al-Ittihad n’a pas pu empêcher la défaite des siens (0-2), de quoi sûrement le mettre de mauvaise humeur lors de son passage en zone mixte, où une journaliste l’a interpellé pour une demande assez particulière.
« T’essayes d’être drôle ou quoi ? »
Invité à signer une photo insolite de lui-même, afin de reprendre une trend TikTok, Karim Benzema n’a pas du tout apprécié la démarche. « T’es drôle hein? T’es trop drôle. T’essayes d’être drôle ou quoi ? » a d’abord lancé le joueur formé à l’OL. « Non, c’est une trend », s’est justifiée la femme. « Prends ta trend, et prends ton truc », a alors répliqué Benzema, rendant la photo et le stylo sans avoir apposé son autographe.
Cristiano Ronaldo a marqué, pas Benzema
Si Karim Benzema n’a pas trouvé le chemin des filets face à Al-Nassr, son ancien coéquipier du Real Madrid a eu davantage de réussite, Cristiano Ronaldo inscrivant le deuxième but du match après l’ouverture du score de Sadio Mané.