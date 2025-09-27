Benzema : L'embrouille surréaliste avec une journaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une défaite contre Al-Nassr (0-2), Karim Benzema s'est montré peu réceptif à une demande de signature insolite en zone mixte. L'attaquant d'Al-Ittihad a sèchement répondu à une journaliste lui présentant une photo inspirée d'une tendance TikTok, manifestant son agacement face à la plaisanterie qui s’est transformée en moment de gène.

Karim Benzema a connu une soirée difficile ce vendredi. Pour ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo, évoluant à Al-Nassr, la star d’Al-Ittihad n’a pas pu empêcher la défaite des siens (0-2), de quoi sûrement le mettre de mauvaise humeur lors de son passage en zone mixte, où une journaliste l’a interpellé pour une demande assez particulière.

« T’essayes d’être drôle ou quoi ? » Invité à signer une photo insolite de lui-même, afin de reprendre une trend TikTok, Karim Benzema n’a pas du tout apprécié la démarche. « T’es drôle hein? T’es trop drôle. T’essayes d’être drôle ou quoi ? » a d’abord lancé le joueur formé à l’OL. « Non, c’est une trend », s’est justifiée la femme. « Prends ta trend, et prends ton truc », a alors répliqué Benzema, rendant la photo et le stylo sans avoir apposé son autographe.

