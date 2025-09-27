Real Madrid : Cette star balance sur son calvaire au PSG !

Si la saison dernière Gianluigi Donnarumma a porté le PSG en Ligue des champions, ce n’était pas forcément le cas les années précédentes. En 2022, le portier s’était notamment montré coupable en commettant une boulette, qui avait entraîné un but de Karim Benzema lors du huitième de finale retour face au Real Madrid. Un moment difficile pour l’international italien.
Le 31 mai dernier, le PSG parvenait enfin à atteindre son rêve. Le club de la capitale mettait la main sur la Ligue des champions après des années d’échecs (victoire 5-0 contre l’Inter Milan). Un succès notamment rendu possible par Gianluigi Donnarumma qui aura souvent porté les Parisiens dans cette campagne européenne.
Donnarumma avait plombé le PSG face au Real Madrid en 2022
Héroïque la saison dernière avec le PSG, Gianluigi Donnarumma avait été beaucoup moins en réussite en 2022. Le club de la capitale s’était alors arrêté en huitième de finale face au Real Madrid. La formation espagnole s’était notamment imposée 3-1 lors du match retour et Karim Benzema avait profité d’une boulette de l’international italien pour inscrire un but.
« Il y a parfois des moments difficiles »
Interrogé par France Football, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ce match face au Real Madrid et cette erreur. Un moment difficile pour l’ancien portier du PSG, qui a toutefois réussi à se relever par la suite. « J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour le club. Je me suis toujours senti soutenu. Malheureusement, il y a parfois des moments difficiles, mais l'important est de se relever et de tout donner. Parce qu'ensuite, c'est comme ça que tout revient. Comme moi, toute l'équipe a toujours tout donné, le maximum à chaque entraînement et, à la fin, nous avons réalisé notre rêve, que nous poursuivions depuis longtemps. Après tant d'années, nous avons réussi à rapporter la première Ligue des champions de l'histoire de Paris. »