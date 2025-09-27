Real Madrid : Cette star balance sur son calvaire au PSG !

Alexis Brunet

Si la saison dernière Gianluigi Donnarumma a porté le PSG en Ligue des champions, ce n’était pas forcément le cas les années précédentes. En 2022, le portier s’était notamment montré coupable en commettant une boulette, qui avait entraîné un but de Karim Benzema lors du huitième de finale retour face au Real Madrid. Un moment difficile pour l’international italien.

Le 31 mai dernier, le PSG parvenait enfin à atteindre son rêve. Le club de la capitale mettait la main sur la Ligue des champions après des années d’échecs (victoire 5-0 contre l’Inter Milan). Un succès notamment rendu possible par Gianluigi Donnarumma qui aura souvent porté les Parisiens dans cette campagne européenne.

Donnarumma avait plombé le PSG face au Real Madrid en 2022 Héroïque la saison dernière avec le PSG, Gianluigi Donnarumma avait été beaucoup moins en réussite en 2022. Le club de la capitale s’était alors arrêté en huitième de finale face au Real Madrid. La formation espagnole s’était notamment imposée 3-1 lors du match retour et Karim Benzema avait profité d’une boulette de l’international italien pour inscrire un but.