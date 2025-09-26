Yamal a pris rendez-vous avec le PSG, deux mauvaises nouvelles tombent !

Alexis Brunet

Mercredi 1ᵉʳ octobre, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone pour son deuxième match de la saison en Ligue des champions. Blessé dernièrement, Lamine Yamal ferait tout pour revenir pour cet affrontement, qui pourrait lui faire marquer des points pour le Ballon d’or 2026. Malheureusement, le crack du Barça devra faire sans deux de ses coéquipiers face aux Parisiens.

Pour son retour en Ligue des champions après sa victoire éblouissante en finale la saison dernière contre l’Inter Milan (5-0), le PSG était opposé à l’Atalanta Bergame le 17 septembre dernier. Visiblement, les clubs italiens réussissent aux Parisiens, puisque ces derniers se sont imposés 4-0.

Choc à venir contre le Barça de Yamal Le PSG n’a donc fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame, mais le niveau va monter pour son deuxième match de Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace mercredi 1ᵉʳ octobre en Espagne pour y affronter Barcelone. Un choc donc, pour lequel Lamine Yamal espère être bien présent, lui qui était blessé dernièrement. Selon la presse espagnole, l’attaquant ferait d’ailleurs tout son possible pour revenir à temps, conscient qu’un tel match pourrait lui faire marquer des points dans la course au Ballon d’or 2026.