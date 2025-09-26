PSG - OM : Le rendez-vous surprise !

Alexis Brunet

Après un premier Classique le 22 septembre dernier, le PSG et l’OM s’affronteront encore une fois en championnat (le 8 février), mais également lors du Trophée des champions. Ce dernier aura d’ailleurs lieu au Koweït, ce qui est une grande première dans l’histoire de la compétition. Le match se tiendra le 8 janvier prochain.

Cette saison, l’OM a pour ambition de rivaliser encore plus avec le PSG. Une mission pour le moment réussie par le club phocéen, qui ne compte que trois points de retard sur les coéquipiers de Marquinhos, mais qui a surtout remporté le premier Classique de la saison le 22 septembre dernier au Vélodrome (1-0).

L’OM et le PSG s’affronteront au Koweït pour le Trophée des champions Après ce premier Classique, le PSG et l’OM se retrouveront de nouveau le 8 janvier prochain. Cela ne sera pas à l’occasion du match retour en championnat, mais pour le compte du Trophée des champions. D’après les informations de L’Équipe, cette rencontre aura d’ailleurs lieu au Koweït, ce qui est une grande première dans l’histoire de la compétition.