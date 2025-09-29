OM : Le vilain tour joué à un champion du monde 98 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est ce lundi que la France lance son Mondial U20. Les joueurs de Bernard Diomède débutent par une rencontre face à l'Afrique du Sud. Pour cette compétition, de nombreux joueurs ont été retenus par les clubs. Ça vaut pour Darryl Bakola, resté à l'OM, qui a décidé de retourner sa veste au dernier moment pour le milieu de terrain.

Si la France dispose de certains des plus grands cracks du football, tous ne sont pas à la Coupe du monde U20 qui se tient en ce moment. Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery... Ils auraient pu être de la partie, mais Bernard Diomède, sélectionneur tricolore, doit faire avec de nombreux absents. Et sur cette liste, on retrouve notamment Darryl Bakola, milieu de terrain de l'OM.

Bakola reste à l'OM ! Champion du monde 98 et aujourd'hui à la tête des U20, Bernard Diomède doit donc faire sans Darryl Bakola. Pourtant, comme l'explique La Provence, initialement, l'OM avait accepté de libérer son milieu de terrain pour le Mondial. Bakola avait alors été appelé, mais finalement, le club phocéen est revenu sur sa décision, retenant donc son jeune joueur.