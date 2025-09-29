OM : La guerre personnelle de De Zerbi contre le PSG !

Le 22 septembre dernier, sur la pelouse du Vélodrome, l'OM avait réussi à l'emporter face au PSG (1-0). Une victoire qui a fait le plus grand bonheur du peuple marseillais, mais aussi celui de Roberto De Zerbi. Entraîneur du club phocéen, l'Italien avait une envie particulière de s'offrir le scalp du PSG. Explications.
Ça faisait un moment que l'OM n'avait plus battu le PSG en Ligue 1 à domicile. Une malédiction qui vient donc de prendre fin avec la récente victoire des hommes de Roberto De Zerbi (1-0). Forcément, l'entraîneur olympien était aux anges après ce succès. Il faut dire que pour RDZ, battre le PSG a une saveur particulière compte tenu de ses convictions personnelles.
« Il aime se présenter comme un Robin des bois »
« Au quotidien, il aime se présenter comme un Robin des bois, là pour donner des émotions à des gens qui n'ont pas les moyens, dans des villes pauvres. Il est très attaché à Foggia, où il a été fait citoyen d'honneur en juin », a d'abord fait savoir un habitué de la Commanderie à L'Equipe concernant Roberto De Zerbi.
« Il voulait taper le PSG et la richesse du Qatar »
C'est ensuite que cette même source a expliqué à propos de l'entraîneur de l'OM et son envie de battre le PSG : « Il sait pertinemment que son discours va trouver un écho à Marseille, il ne peut pas se tromper dans ce registre. Mais ça lui plaît d'être David contre Goliath, et il avait sincèrement très mal vécu les défaites contre le PSG la saison dernière. Il ne voulait pas faire de la figuration, il voulait taper le PSG et la richesse du Qatar ».