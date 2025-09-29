OM : La guerre personnelle de De Zerbi contre le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, sur la pelouse du Vélodrome, l'OM avait réussi à l'emporter face au PSG (1-0). Une victoire qui a fait le plus grand bonheur du peuple marseillais, mais aussi celui de Roberto De Zerbi. Entraîneur du club phocéen, l'Italien avait une envie particulière de s'offrir le scalp du PSG. Explications.

Ça faisait un moment que l'OM n'avait plus battu le PSG en Ligue 1 à domicile. Une malédiction qui vient donc de prendre fin avec la récente victoire des hommes de Roberto De Zerbi (1-0). Forcément, l'entraîneur olympien était aux anges après ce succès. Il faut dire que pour RDZ, battre le PSG a une saveur particulière compte tenu de ses convictions personnelles.

« Il aime se présenter comme un Robin des bois » « Au quotidien, il aime se présenter comme un Robin des bois, là pour donner des émotions à des gens qui n'ont pas les moyens, dans des villes pauvres. Il est très attaché à Foggia, où il a été fait citoyen d'honneur en juin », a d'abord fait savoir un habitué de la Commanderie à L'Equipe concernant Roberto De Zerbi.