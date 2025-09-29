«Ça va péter» à l’OM : Le départ de Roberto De Zerbi annoncé en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi dispose d’une grosse cote de popularité à Marseille, grâce à sa passion du jeu mais également à son tempérament volcanique. Mais aux yeux de Laure Boulleau, cette attitude pourrait justement mener au départ de l’entraîneur de l’OM, estimant qu'une telle intensité émotionnelle est difficilement soutenable à long terme pour l'équipe.

La série documentaire « Sans jamais rien lâcher », réalisée et diffusée par l’OM durant l’été, a permis de découvrir quelques moments de tension dans le vestiaire la saison dernière, alors que le tempérament sanguin de Roberto De Zerbi était déjà bien connu. Ce lundi, l’entraîneur phocéen a de nouveau craqué durant le Classique face au PSG en perdant son calme, provoquant son expulsion. Pour Laure Boulleau, l’attitude volcanique de l’Italien, pourtant compatible avec la folie marseillaise, pourrait bien précipiter son départ.

« Ça pose un problème » « On imagine mal, genre Régis Le Bris sur le banc de Marseille. Alors que j’aime beaucoup Régis Le Bris. C’est vrai que j’imagine mal un entraîneur presque trop sage, trop calme, sur un banc comme Marseille. Même si ça durera moins longtemps, confie la chroniqueuse de Canal+ dans le CFC. Le problème dans tout ça, c’est que normalement, il faut que le président contrebalance un peu cet effet de non-gestion des émotions. Et pour le coup, je trouve que Longoria n’a pas du tout ces qualités-là. Je trouve que ça pose un problème pour avoir un projet pérenne à Marseille. »