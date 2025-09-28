Transfert à 1 milliard d’euros : La décision du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Décevant la saison passée, Rodrygo a fait l’objet de plusieurs rumeurs sur le mercato cet été. Le Brésilien a longtemps été annoncé sur le départ. Le Real Madrid n’avait toutefois aucune intention de se séparer de son ailier de 24 ans, malgré les nombreuses sollicitations sur le marché des transferts.

Si Kylian Mbappé a convaincu son monde au Real Madrid la saison passée, on ne peut pas en dire autant de Rodrygo. Le Brésilien n’a jamais su trouver sa place dans l’effectif de Carlo Ancelotti lors de l’exercice 2024-2025. Le joueur de 24 ans a même perdu son statut de titulaire indiscutable chez les Merengue. Les rumeurs se sont alors mises à fuser au sujet de l’international auriverde cet été.

Le Real Madrid a fermé la porte pour le transfert de Rodrygo Rodrygo a fait l’objet de nombreuses spéculations sur le mercato. Comme le rapporte MARCA, le Bayern Munich était notamment intéressé par ses services. Le Real Madrid a toutefois affiché une position très claire sur ce dossier. La Casa Blanca n’avait aucune intention de vendre son attaquant cet été.