Kylian Mbappé : Bagarre surprise au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Irrésistible avec le Real Madrid depuis le début de saison, Kylian Mbappé fait l’unanimité auprès de Xabi Alonso. Le coach espagnol cherche à entourer le capitaine de l’équipe de France des meilleurs éléments qu’il a à sa disposition. Le technicien madrilène aurait ainsi mis deux joueurs en concurrence pour alimenter la star de 26 ans.

Kylian Mbappé continue de mettre tout le monde d’accord au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans est irrésistible sous les ordres de Xabi Alonso, auprès duquel il fait l’unanimité. L’entraîneur madrilène cherche en effet les solutions pour entourer et servir au mieux le capitaine de l’équipe de France.

Mastantuono et Güler en concurrence pour servir Mbappé ? De ce fait, Xabi Alonso aurait mis Arda Güler et Franco Mastantuono en concurrence comme le rapporte AS. Le milieu offensif turc a une grande importance dans le système du Real Madrid cette saison, puisqu’il est celui qui crée le plus d’occasions après Kylian Mbappé. Le joueur de 20 ans ne cesse d’offrir de bons ballons aux attaquants. Franco Mastantuono postule toutefois également pour une place de titulaire aux côtés du champion du monde 2018.