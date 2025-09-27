Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le coup légendaire qui se prépare !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est inarrêtable en ce moment. En très grande forme, l’attaquant de 26 ans s’épanouit sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a trouvé le chemin des filets à neuf reprises en sept rencontres jusqu’à présent. Le champion du monde 2018 est d’ailleurs en train de faire mieux qu’un certain Cristiano Ronaldo.

Mbappé fait déjà mieux que Cristiano Ronaldo ? Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé affiche une moyenne de 1,3 but par match avec le Real Madrid en ce début de saison. Le média espagnol précise qu’avec ces statistiques, le Français dépasse les meilleurs records de Cristiano Ronaldo chez les Merengue. Et s’il continue sur cette lancée, l’ancien du PSG pourrait être amené à marquer l’histoire du club madrilène.