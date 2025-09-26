Kylian Mbappé, le grand changement qui se prépare !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid est inarrêtable depuis le début de saison. En s’imposant contre Levante ce mardi (1-4), le club madrilène a signé sa septième victoire consécutive. Xabi Alonso a d’ailleurs fait plusieurs changements dans son onze de départ, qu’il pourrait reconduire contre l’Atlético de Madrid ce samedi. Ces modifications pourraient d’ailleurs impacter directement Kylian Mbappé.

Depuis le début de saison, personne n’arrive à venir à bout du Real Madrid. Le club madrilène s’est largement imposé sur la pelouse de Levante ce mardi (1-4), signant ainsi sa septième victoire en autant de rencontres. Xabi Alonso a notamment pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d’un nouveau doublé faisant grimper son compteur à 9 buts toutes compétitions confondues.

Du changement à prévoir pour Mbappé au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso s’est d’ailleurs permis d’effectuer quatre changements dans son onze de départ en vue du derby contre l’Atlético de Madrid ce samedi. Son équipe lui a fourni une belle réponse. Eduardo Camavinga et Jude Bellingham commenceraient notamment à trouver leur place dans le onze. L’entraîneur du Real Madrid pourrait ainsi modifier son plan de jeu, ce qui constituerait un grand changement pour Kylian Mbappé.