Cristiano Ronaldo et Mbappé, la folie qui se prépare !

Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Levante (1-4), Kylian Mbappé en est déjà à 9 buts inscrits en 7 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le Français a pour le moment une moyenne de but plus élevée que celle de Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison avec la Casa Blanca.
Kylian Mbappé marche sur l’eau en ce début de saison. L’attaquant du Real Madrid a marqué dans quasiment tous les matchs qu’il a disputés jusqu’à maintenant et a inscrit son troisième doublé mardi soir face à Levante (1-4), après ceux contre le Real Oviedo (0-3) et l’OM (2-1) en Ligue des champions.
Mbappé a une meilleure moyenne de but que CR7
Kylian Mbappé totalise déjà 9 buts toutes compétitions confondues en 7 matchs, soit une moyenne de 1,28 réalisation par rencontre. Comme indiqué par Marca, il fait pour le moment mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison avec le Real Madrid, en 2014-2015, quand il avait inscrit 61 buts en 54 matchs.
Mbappé a déjà dépassé Zidane
Le Portugais avait alors une moyenne de 1,12 but par rencontre. Ce ne sera pas facile, mais s’il continue sur ce rythme, Kylian Mbappé pourrait dépasser son idole. Avec 38 buts en 40 matchs de Liga, il est déjà passé devant Zinédine Zidane, auteur de 37 réalisations en 155 matchs disputés avec le Real Madrid.