Cristiano Ronaldo et Mbappé, la folie qui se prépare !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Levante (1-4), Kylian Mbappé en est déjà à 9 buts inscrits en 7 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le Français a pour le moment une moyenne de but plus élevée que celle de Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison avec la Casa Blanca.

Kylian Mbappé marche sur l’eau en ce début de saison. L’attaquant du Real Madrid a marqué dans quasiment tous les matchs qu’il a disputés jusqu’à maintenant et a inscrit son troisième doublé mardi soir face à Levante (1-4), après ceux contre le Real Oviedo (0-3) et l’OM (2-1) en Ligue des champions.

Mbappé a une meilleure moyenne de but que CR7 Kylian Mbappé totalise déjà 9 buts toutes compétitions confondues en 7 matchs, soit une moyenne de 1,28 réalisation par rencontre. Comme indiqué par Marca, il fait pour le moment mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison avec le Real Madrid, en 2014-2015, quand il avait inscrit 61 buts en 54 matchs.