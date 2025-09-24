Mbappé, le divorce difficile : Il s’est trompé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir émis de gros doutes sur la réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid, Pierre Ménès avoue s'être trompé vu l'état de forme actuel de l'attaquant français. Mais il estime qu'au moment de son divorce avec le PSG pour filer en Espagne, Mbappé ne présentait pas vraiment de signes encourageants.

Auteur d'un nouveau doublé mardi soir avec le Real Madrid sur la pelouse de Levante (victoire 4-1), Kylian Mbappé retrouve un très bon état de forme en ce début de saison. Une dynamique qui contraste avec sa situation sportive il y a un an, alors qu'il venait tout juste débarquer au Real Madrid après un divorce difficile au PSG.

« Son départ du PSG lui a fait du mal » À cette époque, Pierre Ménès se montrait sceptique sur les chances de réussite de Kylian Mbappé, mais il reconnait s'être trompé : « J’ai eu des doutes parce que pendant presque un an, Mbappé était redevenu un attaquant lambda. Il marquait des buts, mais loin du joueur spontané qu’il était à ses débuts. Je pensais que son départ du PSG, dans les circonstances qu’on connait, lui avait fait beaucoup de mal sur le plan psychologique », confie Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.