Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid s’est montré sous son meilleur visage ce mardi contre Levante. Le club madrilène s’est largement imposé (1-4) et a conforté sa place de leader du championnat. Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont notamment brillé pendant la rencontre, dissipant le malaise qui existait bel et bien entre le Brésilien et le Français.

Mbappé et Vinicius Jr ont régalé contre Levante Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont fait honneur à leur statut contre Levante. Le Français s’est illustré par un nouveau doublé. Le Brésilien, quant à lui, a inscrit un but et une passe décisive, mettant ainsi fin au début sur sa place de titulaire dans le onze de Xabi Alonso. Le média espagnol confirme ainsi le malaise qui s’était installé chez l’international auriverde.