Mercato - Mbappé : Le Real Madrid va refaire le coup !

Alexis Brunet

À l’été 2024, le PSG avait réussi à arracher enfin Kylian Mbappé au PSG. Alors en fin de contrat, le champion du monde 2018 avait décidé de ne pas prolonger l’aventure à Paris. Le géant espagnol avait donc récolté la mise sans avoir à débourser le moindre sou et il voudrait d’ailleurs faire de même l’été prochain pour Ibrahima Konaté.

L’année dernière, pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé avait épaté tout le monde. Si le club espagnol n’avait pas réussi à remporter de titre majeur, le Français avait lui surnagé en inscrivant pas moins de 44 buts toutes compétitions confondues, tout en délivrant cinq passes décisives. L’ancien joueur du PSG semble parti sur les mêmes bases cette saison, puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en Liga.

Mbappé était arrivé gratuitement au Real Madrid Le Real Madrid doit donc se réjouir de la réussite de Kylian Mbappé, d’autant plus que ce dernier n’a rien coûté au club espagnol, enfin presque. En effet, l’attaquant avait quitté libre le PSG et les dirigeants madrilènes n’ont donc pas eu à débourser le moindre euro pour le faire venir. Toutefois, le champion du monde 2018 a perçu une grosse prime à la signature, comme c’est d’usage lors de ce genre d’opération.