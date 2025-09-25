Mercato - Mbappé : Le Real Madrid va refaire le coup !

À l’été 2024, le PSG avait réussi à arracher enfin Kylian Mbappé au PSG. Alors en fin de contrat, le champion du monde 2018 avait décidé de ne pas prolonger l’aventure à Paris. Le géant espagnol avait donc récolté la mise sans avoir à débourser le moindre sou et il voudrait d’ailleurs faire de même l’été prochain pour Ibrahima Konaté.
L’année dernière, pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé avait épaté tout le monde. Si le club espagnol n’avait pas réussi à remporter de titre majeur, le Français avait lui surnagé en inscrivant pas moins de 44 buts toutes compétitions confondues, tout en délivrant cinq passes décisives. L’ancien joueur du PSG semble parti sur les mêmes bases cette saison, puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en Liga.
Mbappé était arrivé gratuitement au Real Madrid
Le Real Madrid doit donc se réjouir de la réussite de Kylian Mbappé, d’autant plus que ce dernier n’a rien coûté au club espagnol, enfin presque. En effet, l’attaquant avait quitté libre le PSG et les dirigeants madrilènes n’ont donc pas eu à débourser le moindre euro pour le faire venir. Toutefois, le champion du monde 2018 a perçu une grosse prime à la signature, comme c’est d’usage lors de ce genre d’opération.
Konaté pourrait débarquer librement au Real Madrid
Ces dernières années, Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur à avoir rejoint le Real Madrid gratuitement. Le club de la capitale espagnole a maintenant l’habitude de ce genre de coup et il pourrait en faire un nouveau l’été prochain. En effet, selon les informations de TBR Football, les Madrilènes s’intéresseraient à Ibrahima Konaté, qui n’a toujours pas prolongé son contrat à Liverpool et qui sera libre l’été prochain. Toutefois, les Merengue ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque le Bayern Munich serait également intéressé et des intermédiaires auraient également prévenu des clubs comme Arsenal, Chelsea et Manchester City de la situation du défenseur central. Affaire à suivre…