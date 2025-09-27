Mbappé écarté, Hakimi est impitoyable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à donner le onze type de tous les temps, Achraf Hakimi a fait des choix forts comme retirer Kylian Mbappé, son grand ami, de son équipe. Le latéral du PSG est d'ailleurs impitoyable avec son pote auquel il demande de remporter le Ballon d'Or s'il veut intégrer son onze type des meilleurs joueurs de l'histoire.

Auteur d'une saison exceptionnelle au PSG, Achraf Hakimi était invité de Clique TV sur Canal+. L'occasion pour l'international marocain d'évoquer différents sujets, mais également de composer son équipe type de tous les temps. Avec une absence qui se fait particulièrement remarquer.

Le onze de rêve d'Hakimi... sans Mbappé Dans les buts, le joueur du PSG fait parler le choix du cœur en optant pour son compatriote Bono qui protège une défense composée de Marcelo, Sergio Ramos, Paolo Maldini et... Achraf Hakimi qui s'inclut dans sa propre équipe type. Zinedine Zidane, Luka Modric et Ronaldinho composent le milieu de terrain tandis que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo forment un redoutable trio offensif.