Transfert : De Zerbi réclame du lourd à l’OM !

Après la victoire obtenue sur la pelouse de Strasbourg (1-2) vendredi soir, Roberto De Zerbi a salué l’apport de son banc, les entrants ayant été décisifs et permettant à l’OM de ramener trois points de son déplacement en Alsace. Le technicien italien peut compter sur un effectif plus fourni que la saison dernière, ce qui était justement une de ses demandes cet été.

Vainqueur face au PSG (1-0) lundi, l’OM a enchaîné un troisième succès consécutif en Ligue 1 vendredi en allant s’imposer à Strasbourg (1-2). Une rencontre que les Olympiens ont renversée dans le dernier quart d’heure alors qu’ils étaient menés au score, grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (78e) et d’Amir Murillo (90e+2).

Les entrants ont fait basculer le match Une victoire dans laquelle les remplaçants ont fait la différence. « Les entrées en jeu d'Aubameyang, Emerson, Greenwood, Vaz et Pavard ont permis de changer le match et j'en suis très heureux », a salué Roberto De Zerbi. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé, Benjamin Pavard et Robinio Vaz ont été impliqués sur le but d’Amir Murillo, qui n’avait pas beaucoup joué lors des deux derniers matchs, face au PSG et au Real Madrid.