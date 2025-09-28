Bagarre à l'OM : Roberto De Zerbi intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu du mercato très agité de l'OM, Roberto De Zerbi bénéficie d'un effectif pléthorique qui le contraint à faire des choix, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri se battent pour une place de titulaire, le technicien italien est intervenu pour tout remettre en ordre.

Après sa victoire contre le PSG, l'OM a enchaîné en dominant Strasbourg (2-1) vendredi soir. Une rencontre qu'Amine Gouiri a une nouvelle fois début titulaire, mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué après son entrée en jeu, ce qui annonce une belle bagarre entre les deux attaquants. Mais Roberto De Zerbi intervient pour éviter un problème.

De Zerbi évoque la concurrence Gouiri-Aubameyang « Il n’y a pas de problème, c’est une concurrence positive. C’était un match important, comme celui de mardi (contre l’Ajax). J’essaie de faire des choix logiques. Je suis content des deux joueurs. C’est une victoire du club, c’est une équipe forte », a confié l'entraîneur de l'OM devant les médias.