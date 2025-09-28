Bagarre à l'OM : Roberto De Zerbi intervient !

Compte tenu du mercato très agité de l'OM, Roberto De Zerbi bénéficie d'un effectif pléthorique qui le contraint à faire des choix, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri se battent pour une place de titulaire, le technicien italien est intervenu pour tout remettre en ordre.
Après sa victoire contre le PSG, l'OM a enchaîné en dominant Strasbourg (2-1) vendredi soir. Une rencontre qu'Amine Gouiri a une nouvelle fois début titulaire, mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué après son entrée en jeu, ce qui annonce une belle bagarre entre les deux attaquants. Mais Roberto De Zerbi intervient pour éviter un problème.
De Zerbi évoque la concurrence Gouiri-Aubameyang
« Il n’y a pas de problème, c’est une concurrence positive. C’était un match important, comme celui de mardi (contre l’Ajax). J’essaie de faire des choix logiques. Je suis content des deux joueurs. C’est une victoire du club, c’est une équipe forte », a confié l'entraîneur de l'OM devant les médias.
«Il n’y a pas de problème, c’est une concurrence positive»
Au micro de Ligue1+, Pierre-Emerick Aubameyang a d'ailleurs évoqué la concurrence avec Amine Gouiri. « Je pense qu’il y a toujours de la concurrence dans les grands clubs, elle est saine. On est deux joueurs totalement différents, je pense qu’Amine apporte des choses que je ne peux pas apporter et inversement. Il a malgré tout fait pas mal d’efforts ce soir… il a fait un beau travail. J’ai récolté les fruits sur la fin, mais c’est une concurrence saine », assure l'attaquant gabonais.