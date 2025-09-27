OM : Après Rabiot, Riolo annonce une nouvelle bagarre !

Pierrick Levallet

En tout début de saison, l’OM a été chahuté par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire. Les deux joueurs ont depuis quitté l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais un autre combat semble prendre forme au sein du club phocéen, cette fois entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM a été chahuté par une violente bagarre dans le vestiaire en tout début de saison. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont en effet venus aux mains après la défaite contre le Stade Rennais en août dernier. Depuis, les deux joueurs ont quitté le club phocéen. Mais une autre bagarre est en train de prendre forme dans l’équipe de Roberto De Zerbi entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Pas de coups en revanche entre les deux attaquants, seulement une concurrence ardue comme l’explique Daniel Riolo.

«Il va falloir qu'il grandisse Gouiri» « Le problème de Gouiri, c'est que tu dois lui donner de la confiance. Tu lui donnes de la confiance ce soir, les deux occasions qu'ils te ratent, elles sont durs. Le scénario est en sa défaveur. Il sort, Aubameyang rentre et Aubameyang fait la diff, donc ça va être pénible pour lui, parce qu'il va falloir qu'il grandisse Gouiri, qu'il accepte d'être un peu moins caliné, qu'il ait moins cette nécessité de tout le temps être dans le confort, la confiance de l'entraineur qui en gros est là derrière toi pour t'accompagner, parce qu'il a Aubameyang qui est derrière son cul maintenant et il va falloir qu'il s'émancipe de ça, et qu'il accepte de sortir, de voir que l'attaquant qui le remplace relance l'équipe en égalisant » a d’abord confié le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.