«C’est excellent», l’OM se régale après le PSG !

Une semaine parfaite à l’OM ! Après avoir vaincu la malédiction face au PSG en s’imposant au Vélodrome lundi soir, le club phocéen est allé décrocher une victoire importante sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi (1-2). Entré en jeu en fin de rencontre, le jeune attaquant Robinio Vaz a apprécié la performance des siens.
Un nouveau leader en Ligue 1. En attendant les résultats des autres rencontres de cette sixième journée de championnat, l’OM pointe en tête après son beau succès à Strasbourg ce vendredi soir. Malgré deux défaites précoces cette saison, le club phocéen a connu une semaine exceptionnelle.
Après le PSG, l’OM enchaîne
14 ans après sa dernière victoire face au PSG à Marseille, l’OM a vaincu le signe indien face aux Parisiens au Vélodrome lundi soir. Entré en jeu ce vendredi à Strasbourg, Robinio Vaz a apprécié la capacité des siens à enchaîner après cette belle victoire lors du Classique.
« Encore une victoire, c’est excellent »
« Ce n’était pas gagné. On a égalisé, on a su pousser au dernier moment. C’était un très bon match. Après la victoire contre le PSG, on a su passer à autre chose. Encore une victoire, c’est excellent », a ainsi confié le jeune attaquant de 18 ans au micro de Ligue 1+ après la rencontre.