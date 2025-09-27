«C’est excellent», l’OM se régale après le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une semaine parfaite à l’OM ! Après avoir vaincu la malédiction face au PSG en s’imposant au Vélodrome lundi soir, le club phocéen est allé décrocher une victoire importante sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi (1-2). Entré en jeu en fin de rencontre, le jeune attaquant Robinio Vaz a apprécié la performance des siens.

Un nouveau leader en Ligue 1. En attendant les résultats des autres rencontres de cette sixième journée de championnat, l’OM pointe en tête après son beau succès à Strasbourg ce vendredi soir. Malgré deux défaites précoces cette saison, le club phocéen a connu une semaine exceptionnelle.

Après le PSG, l’OM enchaîne 14 ans après sa dernière victoire face au PSG à Marseille, l’OM a vaincu le signe indien face aux Parisiens au Vélodrome lundi soir. Entré en jeu ce vendredi à Strasbourg, Robinio Vaz a apprécié la capacité des siens à enchaîner après cette belle victoire lors du Classique.