OM : Benatia a été victime d'une grosse trahison, il balance tout !

Avant de raccrocher les crampons et de devenir le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia a eu une brillante carrière de footballeur. L'ancien international marocain a notamment évolué à l'AS Rome pendant un an (2013-2014). Toutefois, comme l'a avoué Medhi Benatia, les Giallorossi l'ont trahi avant son départ.

«J'ai été déçu, mais je continue à l'estimer»

« Dans le documentaire (de l'OM), vous citez une phrase : « Amor vincit omnia » et vous en parlez à vos joueurs. Vous racontez également à quel point votre amour pour Rome était fort, et pourtant vous n'y êtes resté qu'un an. Il y a des endroits, des supporters, des lieux, mais aussi des couleurs et des odeurs qui restent en vous. Rome est comme ça. Marseille est comme ça. À Rome, vous vous rendiez souvent au bureau de Sabatini. Walter m'appelait le vendredi ou le samedi. D'après ce que je lui disais, il comprenait comment le match allait se dérouler. J'ai été déçu quand il n'a pas tenu ses promesses concernant le renouvellement (de contrat), mais je continue à l'estimer. Il en va de même pour Massara : je suis très heureux qu'il soit à la Roma, je l'ai appelé pour le féliciter même s'il m'a dit au début que ce n'était pas encore fait. J'ai éclaté de rire. Allez, ne raconte pas n'importe quoi. Je sais que tu vas là-bas et c'est très bien comme ça », a confié Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, lors d'un entretien accordé à Il Corriere dello Sport.