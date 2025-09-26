«Une certaine somme...» : L’OM l’appelle pour lui annoncer son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM n’a pas traîné pour vendre Luis Henrique, partant vers l’Inter Milan dès le début du mois de juin dans le cadre d’un transfert estimé à 23M€ hors bonus. Interrogé par le Corriere dello Sport, Medhi Benatia a évoqué le moment où il a informé personnellement le joueur de la décision.

Après plusieurs semaines de négociations, Luis Henrique a quitté l’OM dès le début du mois de juin, filant du côté de l’Inter Milan. Une belle opération réalisée par le club phocéen, profitant de la saison aboutie de son ailier brésilien avec 9 buts et 10 passes décisives pour le vendre 23 millions d'euros, plus des bonus. Interrogé par le Corriere dello Sport, Medhi Benatia reconnaît que ce départ était prévu depuis longtemps.

« J'ai appelé Luis Henrique et je lui ai dit que je devrais le vendre » « En mars dernier, j'ai appelé Luis Henrique et je lui ai dit que je devrais le vendre. Je savais qu'il y avait l'Inter, avec une certaine somme à encaisser. Je suis allé sur le terrain, je l'ai pris à part après l'entraînement et je lui ai tout expliqué », se souvient le directeur sportif de l’OM.