«On a essayé de couvrir l’affaire...» : L’OM se lâche encore sur la violente bagarre Rabiot – Rowe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques semaines après les départs d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Medhi Benatia est revenu sur la bagarre qui a eu lieu dans le vestiaire phocéen après la défaite à Rennes, ayant entraîné leur transfert. Pour le directeur sportif de l’OM, les deux joueurs n’ont pas fait le nécessaire pour régler l’incident.

La défaite survenue sur la pelouse du Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 a eu de lourdes conséquences pour l’OM. Dans la foulée de cette contreperformance, une bagarre est survenue dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont depuis pris la direction de la Serie A, du côté de l’AC Milan et de Bologne. Plusieurs semaines après l’incident, la direction phocéenne reste choquée, en témoigne la nouvelle sortie de Medhi Benatia dans la presse italienne.

« On a essayé de couvrir l'affaire, en attendant les excuses qui n'ont jamais été faites » Dans un long entretien accordé au Corriere dello Sport, Medhi Benatia en a rajouté une couche sur cette « bagarre qui ne devrait jamais être vue dans un vestiaire ». « Au début, nous avons essayé de couvrir l'affaire, en attendant les excuses qui n'ont jamais été faites, explique le directeur sportif de l’OM. Même si ça signifie finir cinquième ou sixième, nous exigeons ici du sérieux. Et au début de l’été, certains joueurs n’en ont pas fait preuve. Retards, mauvais comportements, situations désagréables : on plaisante ? Que faisons-nous ici ? Nous sommes en Ligue des champions : et alors ? Avec Longoria et Roberto, nous avons immédiatement pris les choses en main et vu que notre groupe est sain, tout est rentré dans l'ordre. Avec eux, ça ne s'est pas passé comme ça, mais merci quand même pour ce qu'ils ont apporté à l'équipe. En particulier à Rabiot qui a contribué à la qualification ».