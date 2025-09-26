Il s’en va pour l’OM : La grande annonce de Rabiot sur son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année dernière, Adrien Rabiot s’engageait à l’OM, libre depuis la fin de son contrat à la Juventus. Un passage qui aura été de courte durée pour l’international français, désormais à l’AC Milan et qui s’apprête à affronter son ancien club en Serie A. Un moment forcément particulier pour lui.

Adrien Rabiot ne s’imaginait sûrement pas s’engager dans une nouvelle aventure dès cette saison, mais la bagarre survenue dans le vestiaire de l’OM après la première journée de Ligue 1 à Rennes a provoqué son retour en Italie, du côté de l’AC Milan. L’occasion pour l’international français de retrouver Massimiliano Allegri, avec qui il a noué une relation forte du temps de son passage à la Juventus. Dans quelques jours, les deux hommes feront d’ailleurs leur retour à Turin.

« Ce ne sera pas un match comme les autres » Parti libre de la Juventus en 2024 avant de prendre la direction de l’OM, Adrien Rabiot va faire son retour dans le Piémont comme adversaire. L’AC Milan a rendez-vous au Juventus Stadium le 5 octobre prochain. « J'ai passé cinq ans à la Juventus et j'en garde d'excellents souvenirs. Ce ne sera pas un match comme les autres, mais je suis désormais un joueur milanais et je vais faire de mon mieux pour gagner, bien sûr », a-t-il expliqué à la presse, rapporté par Planeta Milan.