Samir Nasri : Un gros problème confirmé à Marseille !

Samir Nasri évoquait récemment dans le documentaire qui lui était consacré sur Canal + l’engouement débordant des supporters de l’OM, qui pose parfois problème quand tu souhaites pouvoir mener un quotidien tranquille en tant que joueur. Et Valentin Rongier a confirmé ce gros problème.
Transféré de l’OM au Stade Rennais durant le mercato estival, Valentin Rongier retrouve donc un peu de tranquillité loin de la passion débordante des supporters marseillais ! Une passion qui peut parfois poser problème aux joueurs dans leur quotidien au sein de la cité phocéenne, comme l’expliquait d’ailleurs récemment Samir Nasri dans un documentaire sur Canal +, lui qui a été formé à l’OM.
Nasri et la passion des Marseillais
« À Arsenal ou Manchester, si je vais à la boulangerie acheter mon pain, le mec il ne me parle pas du match. Il en a rien à foutre. Ici à Marseille, quand je jouais, si on avait perdu, le boulanger me disait « pourquoi Cissé il n’a pas marque ? ». Eh vas-y, vends-moi ton pain », expliquait Samir Nasri.
Rongier confirme le problème
Même son de cloche pour Valentin Rongier au micro de beINSPORTS : « Je commence un peu à trouver mes routines. Passer un moment en famille, aller faire les magasins, aller faire le marché, acheter mon pain frais, j'aime bien, donc je suis content de pouvoir le faire. A Marseille je ne le faisais plus parce que ça devenait un peu pesant. Tu devais calculer quand est-ce que tu pouvais sortir. Quand tu perdais tu savais que ça pouvait être compliqué parce que la passion est tellement importante... Je n'en veux pas aux supporters mais j'ai retrouvé à Rennes un petit peu plus de calme et ça fait du bien », indique l’ancien milieu de terrain de l’OM.