Samir Nasri : Un gros problème confirmé à Marseille !

Samir Nasri évoquait récemment dans le documentaire qui lui était consacré sur Canal + l’engouement débordant des supporters de l’OM, qui pose parfois problème quand tu souhaites pouvoir mener un quotidien tranquille en tant que joueur. Et Valentin Rongier a confirmé ce gros problème.

Transféré de l’OM au Stade Rennais durant le mercato estival, Valentin Rongier retrouve donc un peu de tranquillité loin de la passion débordante des supporters marseillais ! Une passion qui peut parfois poser problème aux joueurs dans leur quotidien au sein de la cité phocéenne, comme l’expliquait d’ailleurs récemment Samir Nasri dans un documentaire sur Canal +, lui qui a été formé à l’OM.

Nasri et la passion des Marseillais « À Arsenal ou Manchester, si je vais à la boulangerie acheter mon pain, le mec il ne me parle pas du match. Il en a rien à foutre. Ici à Marseille, quand je jouais, si on avait perdu, le boulanger me disait « pourquoi Cissé il n’a pas marque ? ». Eh vas-y, vends-moi ton pain », expliquait Samir Nasri.