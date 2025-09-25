L'OM perd De Zerbi, il annonce son remplaçant en direct !

Lors du Classique face au PSG de Luis Enrique, Roberto De Zerbi s'est fait expulser, et ce, après avoir écopé de deux cartons jaunes coup sur coup. Suspendu pour Strasbourg-OM, programmé ce vendredi soir, le coach marseillais a affirmé qu'il faisait totalement confiance à son adjoint pour diriger son équipe en son absence.
Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome (1-0). Toutefois, le club phocéen a perdu Roberto De Zerbi. Ayant pris deux cartons jaunes coup sur coup, le coach de l'OM s'est fait expulser dans les dernières minutes du Classique. Résultat, Roberto De Zerbi est suspendu pour le déplacement à Strasbourg, prévu ce vendredi soir.
Strasbourg-OM : De Zerbi est suspendu
Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi a fait son mea culpa après son carton rouge. Dans la foulée, l'entraineur de l'OM a affirmé qu'il avait une confiance aveugle en son adjoint, qui va le suppléer lors de la sixième journée de Ligue 1.
«J'ai une confiance totale en mon adjoint»
« Ça me déplait beaucoup. J'ai commis une erreur, pas dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit. Mais les mouvements du corps. J'avais encore Madrid en tête. J'ai vu la faute de Hakimi et même s'il a pris le ballon, je pense qu'il y avait quand même faute. J'ai commis une erreur, parce que je dis toujours aux joueurs d'être corrects et de ne pas prendre de carton. C'est mon premier rouge, j'ai baissé ma moyenne en France par rapport à l'étranger. Demain (vendredi), personne ne va me remplacer, j'ai une confiance totale en mon adjoint. Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m'auront pas dans les oreilles », a déclaré Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.