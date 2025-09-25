L'OM perd De Zerbi, il annonce son remplaçant en direct !

Amadou Diawara

Lors du Classique face au PSG de Luis Enrique, Roberto De Zerbi s'est fait expulser, et ce, après avoir écopé de deux cartons jaunes coup sur coup. Suspendu pour Strasbourg-OM, programmé ce vendredi soir, le coach marseillais a affirmé qu'il faisait totalement confiance à son adjoint pour diriger son équipe en son absence.

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome (1-0). Toutefois, le club phocéen a perdu Roberto De Zerbi. Ayant pris deux cartons jaunes coup sur coup, le coach de l'OM s'est fait expulser dans les dernières minutes du Classique. Résultat, Roberto De Zerbi est suspendu pour le déplacement à Strasbourg, prévu ce vendredi soir.

Strasbourg-OM : De Zerbi est suspendu Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi a fait son mea culpa après son carton rouge. Dans la foulée, l'entraineur de l'OM a affirmé qu'il avait une confiance aveugle en son adjoint, qui va le suppléer lors de la sixième journée de Ligue 1.