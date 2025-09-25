Nouvelle recrue à l'OM : Un danger annoncé dans la presse ?

Amadou Diawara

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services d'Emerson Palmieri. En effet, le club olympien a réussi à trouver un accord avec West Ham lors du dernier mercato estival. D'après Claudio Caçapa, ancien coach de l'OL, l'OM doit faire attention à bien gérer Emerson Palmieri.

Passé par l'OL lors de la saison 2021-2022, Emerson Palmieri est de retour en Ligue 1. En effet, le latéral gauche de 31 ans a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. West Ham ayant encaissé un chèque d'environ 700 000€ grâce à Emerson Palmieri.

Ancien de l'OL, Palmieri a débarqué à l'OM Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Claudio Caçapa a pris position sur le transfert d'Emerson Palmieri à l'OM. Ayant eu le latéral gauche italien sous ses ordres, l'ex-entraineur adjoint de l'OL, a donné un précieux conseil à Roberto De Zerbi.