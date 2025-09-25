Nouvelle recrue à l'OM : Un danger annoncé dans la presse ?

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services d'Emerson Palmieri. En effet, le club olympien a réussi à trouver un accord avec West Ham lors du dernier mercato estival. D'après Claudio Caçapa, ancien coach de l'OL, l'OM doit faire attention à bien gérer Emerson Palmieri.
Passé par l'OL lors de la saison 2021-2022, Emerson Palmieri est de retour en Ligue 1. En effet, le latéral gauche de 31 ans a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. West Ham ayant encaissé un chèque d'environ 700 000€ grâce à Emerson Palmieri.
Ancien de l'OL, Palmieri a débarqué à l'OM
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Claudio Caçapa a pris position sur le transfert d'Emerson Palmieri à l'OM. Ayant eu le latéral gauche italien sous ses ordres, l'ex-entraineur adjoint de l'OL, a donné un précieux conseil à Roberto De Zerbi.
«Le staff doit savoir le gérer, il n'a plus 20 ans»
« Dès qu'il est sur le terrain, il ne mesure plus rien ! Il y va à 100 %. Le staff doit savoir le gérer, il n'a plus 20 ans. C'est une bonne pioche pour Marseille. Prêté par Chelsea, il était cher pour nous, on n'a pas pu le garder, alors qu'on voulait tous qu'il reste. Un gars souriant, vite intégré. Il a cette technique qui te donne de la verticalité, il a une bonne qualité de passes, de centres, un jeu intelligent, il sait se placer et se replacer. Il galope, il aime courir, ce n'est pas le plus rapide, mais il assure », a déclaré Claudio Caçapa, actuel adjoint de Davide Ancelotti à Botafogo.