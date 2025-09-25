Il signe à l'OM et veut déjà «tourner la page» à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé dans les dernières heures du mercato à l'OM, Emerson Palmieri impressionne pour ses débuts Marseille. Très solide contre le PSG, l'ancien joueur de l'OL s'est réjoui de la victoire face aux champions d'Europe, mais annonce toutefois vouloir très rapidement tourner la page.

Après 14 ans d'attente, l'OM a enfin battu le PSG au Vélodrome lors d'un match de Ligue 1. Les Marseillais ont donc dignement célébré cette victoire lundi soir, mais Emerson Palmieri, arrivé dans les dernières heures du mercato, veut déjà tourner la page.

«Il faut rapidement tourner la page, le match du PSG est fini» « On n'a dépensé beaucoup d'énergie mentale et physique sur les deux gros matchs. Contre le PSG, on a fait un gros match avec l'envie de gagner. C'est le football, il faut rapidement tourner la page, le match du PSG est fini, on ferme la chapitre. Strasbourg sera un adversaire très difficile, ils sont devant nous au classement, c'est très important pour le classement », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la solidité défensive de l'OM durant ce match.