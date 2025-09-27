Aubameyang - Gouiri : L’OM écarte un «problème» !

Auteur du but égalisateur contre Strasbourg (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang s’est montré davantage en réussite qu’Amine Gouiri, qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison avec l’Olympique de Marseille. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a rappelé l’importance de la concurrence qu’il juge « positive ».
Quatre jours après sa victoire contre le PSG (1-0), l’Olympique de Marseille a confirmé sur la pelouse de Strasbourg (2-1), et ce malgré l’ouverture du score alsacienne. Roberto De Zerbi a pu compter sur ses remplaçants pour renverser le score, et notamment Pierre-Emerick Aubameyang, ayant davantage de réussite qu’Amine Gouiri, sorti à l’heure de jeu et qui n'a toujours pas ouvert son compteur cette saison.
« Gouiri et Aubameyang ? Il n’y a pas de problème »
Interrogé sur la concurrence entre les deux attaquants après la rencontre, Roberto De Zerbi a rappelé l’importance du turnover dans cette saison chargée. « Il n'y a pas de problème. La concurrence est positive. On a beaucoup joué cette semaine, on va rejouer mardi, c'était un match très important comme celui de mardi, le premier au Vélodrome dans cette nouvelle ère de la Ligue des champions. J'essaie de voir, de faire des choix en fonction des conditions physiques de chacun et de la physionomie du match », a confié De Zerbi.
« Ce sont vraiment les remplaçants qui ont changé l'équilibre de la rencontre »
« Je suis content des deux, de Robinio Vaz également. Je ne l'ai pas fait entrer en jeu pour lui donner des minutes, mais pour remporter le match, poursuit l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen. Ce soir, c'est une victoire du club, ce sont vraiment les remplaçants qui ont changé l'équilibre de la rencontre et ont permis de remporter le match. »