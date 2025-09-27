Aubameyang - Gouiri : L’OM écarte un «problème» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur du but égalisateur contre Strasbourg (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang s’est montré davantage en réussite qu’Amine Gouiri, qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison avec l’Olympique de Marseille. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a rappelé l’importance de la concurrence qu’il juge « positive ».

Quatre jours après sa victoire contre le PSG (1-0), l’Olympique de Marseille a confirmé sur la pelouse de Strasbourg (2-1), et ce malgré l’ouverture du score alsacienne. Roberto De Zerbi a pu compter sur ses remplaçants pour renverser le score, et notamment Pierre-Emerick Aubameyang, ayant davantage de réussite qu’Amine Gouiri, sorti à l’heure de jeu et qui n'a toujours pas ouvert son compteur cette saison.

« Gouiri et Aubameyang ? Il n’y a pas de problème » Interrogé sur la concurrence entre les deux attaquants après la rencontre, Roberto De Zerbi a rappelé l’importance du turnover dans cette saison chargée. « Il n'y a pas de problème. La concurrence est positive. On a beaucoup joué cette semaine, on va rejouer mardi, c'était un match très important comme celui de mardi, le premier au Vélodrome dans cette nouvelle ère de la Ligue des champions. J'essaie de voir, de faire des choix en fonction des conditions physiques de chacun et de la physionomie du match », a confié De Zerbi.