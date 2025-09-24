OM - Nouvelle annonce choc : Aubameyang poussé dehors !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Préféré à Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque de l'OM pour le choc face au PSG lundi soir, Amine Gouiri a largement convaincu Daniel Riolo. Et l'éditorialiste de RMC réclame d'ailleurs le statut de titulaire indiscutable pour l'attaquant algérien, et qu'Aubameyang ne soit qu'une option en soutien et sort du onze de départ.

L'OM avait-il vraiment besoin de faire revenir Pierre-Emerick Aubemeyang cet été ? Le buteur gabonais de 36 ans était un titulaire indiscutable lors de son premier passage au club il y a deux ans, mais il compose cette fois-ci avec la présence d'Amine Gouiri. D'ailleurs, après le choc remporté par l'OM face au PSG lundi soir (1-0), Daniel Riolo a clairement affiché sa préférence entre les deux buteurs.

« Faut arrêter de croire qu’Aubameyang va redevenir indispensable » « Gouiri, j’ai beaucoup aimé son match. Il est titulaire, ce n’est pas forcément ce qu’on attend, mais j’ai aimé son match. Il a été disponible, et ce que je veux dire, c’est que ça doit être lui le titulaire. Faut arrêter de croire qu’Aubameyang va redevenir un joueur indispensable, il n’a plus de vitesse », a lâché Riolo dans l'After Foot, sur RMC Sport.