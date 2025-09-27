«C'est fini» : La terrible annonce pour un joueur de l'OM !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OM a essayé de se construire un effectif taillé pour la Ligue des champions. Le club phocéen s’est considérablement renforcé, notamment en défense avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Leurs arrivées pourraient toutefois reléguer Leonardo Balerdi au second plan dans l’équipe de Roberto De Zerbi.

L’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato cet été. Afin de se construire un effectif prêt pour la Ligue des champions, le club phocéen s’est renforcé dans tous les secteurs. En défense, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont notamment allés chercher Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Les deux joueurs ont d’ailleurs rapidement fait bonne impression sous les ordres de Roberto De Zerbi. Leurs arrivées pourraient toutefois reléguer Leonardo Balerdi à un rôle de remplaçant en fonction du système adopté par le technicien italien.

«Si ça joue à 4, Pavard-Aguerd, c'est meilleur» « Balerdi il fait comme il fait tout le temps d'habitude. Il a fait un gros match, mais il y a tout le temps un moment où il y a un coup de couteau. A un moment, le mec arrive et il te saigne. C'est bizarre, ça part dans son dos et c'est fini. Si ça joue à 4, Pavard-Aguerd, c'est meilleur. Et si ça joue à 3, il peut jouer avec Pavard et Aguerd à côté de lui » a ainsi confié Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.