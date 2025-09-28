Un «grand attaquant» a signé, c'est la panique à l'OL !

Alexis Brunet

Treize ans après son départ de Montpellier, Olivier Giroud a fait son retour en Ligue 1 cet été. L’attaquant s’est engagé avec Lille et pour le moment cela se passe bien car il a déjà inscrit trois buts en cinq matches. Le buteur inspire la crainte et Paulo Fonseca se méfie notamment du Français, alors que son équipe va affronter le LOSC ce dimanche.

Malgré un été très agité, l’OL réussit un très bon début de saison. Alors que de nombreux cadres sont partis, les Lyonnais trustent le haut du classement, puisqu’ils sont quatrièmes de Ligue 1 avec une défaite et quatre victoires au compteur.

Un choc face au LOSC ce dimanche Après sa victoire 1-0 contre Utrecht jeudi, l’OL se déplace cette fois sur la pelouse de Lille ce dimanche à 17H15. Un choc de Ligue 1, entre deux candidats aux places européennes. Pour venir à bout des Lillois, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe presque au complet avec les absences seulement de Rémy Descamps et Abner.