OL : «Tout a été gâché», il balance sur son calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors de la saison dernière, Warmed Omari était prêté à l’OL par le Stade Rennais. Le défenseur central français n’a que très peu joué au sein du club lyonnais, ne prenant part qu’à quatre rencontres au cours de son prêt. Désormais bien installé à Hambourg, le joueur de 25 ans est revenu sur son calvaire dans le Rhône.

La saison dernière, l’OL a connu des complications. Au sein d’un effectif peu homogène, Warmed Omari a tenté de se faire une place. Arrivé à Lyon dans les dernières heures du mercato estival, le défenseur central alors prêté par Rennes va pourtant vivre une saison extrêmement compliquée.

« J’étais un très grand supporter de l’OL » Au final, ce dernier n’aura joué que quatre matchs avec l’OL, avant de revenir en prêt au Stade Rennais. Prêté avec option d’achat à Hambourg cet été, Warmed Omari est revenu sur son passage à Lyon. « J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL, mais je me sens bien à Hambourg. Lyon est un club avec lequel j’ai grandi parce que j’étais un très grand supporter de l’OL quand j’étais plus jeune », a confié le joueur de 25 ans auprès de FootMercato.