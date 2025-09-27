OL : «Tout a été gâché», il balance sur son calvaire !

Lors de la saison dernière, Warmed Omari était prêté à l’OL par le Stade Rennais. Le défenseur central français n’a que très peu joué au sein du club lyonnais, ne prenant part qu’à quatre rencontres au cours de son prêt. Désormais bien installé à Hambourg, le joueur de 25 ans est revenu sur son calvaire dans le Rhône.
La saison dernière, l’OL a connu des complications. Au sein d’un effectif peu homogène, Warmed Omari a tenté de se faire une place. Arrivé à Lyon dans les dernières heures du mercato estival, le défenseur central alors prêté par Rennes va pourtant vivre une saison extrêmement compliquée.
« J’étais un très grand supporter de l’OL »
Au final, ce dernier n’aura joué que quatre matchs avec l’OL, avant de revenir en prêt au Stade Rennais. Prêté avec option d’achat à Hambourg cet été, Warmed Omari est revenu sur son passage à Lyon. « J’ai été déçu de ne pas jouer à l’OL, mais je me sens bien à Hambourg. Lyon est un club avec lequel j’ai grandi parce que j’étais un très grand supporter de l’OL quand j’étais plus jeune », a confié le joueur de 25 ans auprès de FootMercato.
« Tout a été gâché. Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu »
« Le fait de pouvoir être dans ce club l’année dernière, c’était une opportunité pour moi et ma famille. On était tous des supporters de l’OL. J’étais heureux de les rendre fiers. Mais tout a été gâché. Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu. Bien sûr, je suis déçu. Mais je ne me sens pas trahi. Le football est comme ça. Souvent, tout ne se passe pas comme prévu », conclut Warmed Omari.