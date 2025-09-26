Un «joueur important» à l’OL : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Le début de saison est étonnamment radieux du côté de l’OL. Le club rhodanien n’a perdu qu’un seul match, et certains joueurs commencent à sortir du lot. C’est notamment le cas de Tanner Tessmann, qui est en train de s’imposer sous les ordres de Paulo Fonseca. Le coach portugais est d’ailleurs ravi de compter le milieu de terrain de 24 ans dans ses rangs.

Personne ne s’y attendait vraiment, mais l’OL rayonne en ce début de saison. Sorti victorieux de son match contre Utrecht ce jeudi en Europa League, le club rhodanien n’a enregistré qu’une seule défaite jusqu’à présent (contre le Stade Rennais). De telles performances ont de quoi surprendre, le mercato ayant fait des dégâts chez les Lyonnais, contraints de vendre la plupart de leurs meilleurs joueurs pour renflouer leurs caisses.

Tessmann est en train de s'imposer à l'OL Certains éléments en ont néanmoins profité pour tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Tanner Tessmann. La saison passée, le milieu de terrain de 24 ans était trop souvent dans l’ombre de Nemanja Matic et n’avait pas vraiment fait forte impression. Paulo Fonseca a néanmoins continué de lui faire confiance. Résultat, l’international américain est l’un des hommes forts de l’OL en ce début de saison. Le coach portugais est d’ailleurs ravi de le compter dans ses rangs.