OL - 680M€ dans les caisses : L’incroyable annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finalement écarté de la présidence de l’OL durant l’été en raison de la situation financière assez catastrophique du club rhodanien, John Textor n’aura pas marqué l’histoire durant son passage en France. Et Jean-Michel Aulas fait pourtant une révélation fracassante sur la fortune qui était promise à l’OL à son arrivée.

Invité sur RMC Sport mardi dans l’After Foot, Jean-Michel Aulas s’est livré sans détour sur la situation actuelle de l’OL, et notamment sur le plan financier. L’ancien président historique du club rhodanien avait vendu le club à John Textor en décembre 2022, avec la promesse d’un apport financier conséquent afin de pérenniser l’évolution de l’OL au plus haut niveau dans les années à venir. Mais rien ne s’est passé comme prévu avec Textor, qui a même été tout proche d’envoyer le club en Ligue 2 cet été puisqu’une rétrogradation temporaire avait été prononcée par le DNCG en raison de la situation financière…

L’OL «dans le caniveau » avec Textor « Textor a failli mettre l’OL dans le caniveau ? Bon, je vous laisse la responsabilité de la formule. Mais la responsabilité de John dans sa gestion, on va dire multi-clubs et surtout sans finance propre », confie Jean-Michel Aulas au sujet de son successeur américain à la présidence de l’OL, avant de faire une révélation assez incroyable sur la fortune qui était promise au moment de l’arrivée de John Textor.