Zidane sur le banc de l’OL : L’annonce fracassante !

En attendant son retour aux affaires très probable dès l'été 2026 au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane aurait pu faire ses grands débuts d'entraîneur il y a presque dix ans... en Ligue 1 ! Jean-Michel Aulas, l'ancien président emblématique de l'OL, révélait en 2016 avoir approche Zidane pour lui offrir le poste de coach. En vain.

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane devrait très bientôt revenir sur le devant de la scène. Didier Deschamps a en effet déjà acté son départ de l'équipe de France pour après la Coupe du Monde 2026, et Zidane apparait comme le grandissime et logique favori pour venir lui succéder. Pourtant, l'ancien numéro 10 n'a pas manqué de propositions ces dernières années, mais lui a toujours préféré attendre l'équipe de France.

Le PSG a tenté Zidane... Ce n'est pas un secret, les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, ont longtemps rêvé d'offrir le poste d'entraîneur à Zinedine Zidane. En 2022 après Mauricio Pochettino et en 2023 après Christophe Galtier, le nom de l'ancien coach du Real Madrid était même revenu avec insistance, en vain. Et le PSG n'a pas été le seul gros club français à tenter sa chance avec Zidane.